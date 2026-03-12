Donnarumma carica il City | Il rigore parato ci dà un pizzico di speranza

Donnarumma ha commentato il rigore parato, affermando che dà un pizzico di speranza alla squadra. La partita di andata degli ottavi di Champions League si è conclusa con il Manchester City sconfitto 3-0 dal Real Madrid al Bernabeu. La squadra inglese si prepara ora alla sfida di ritorno, con la consapevolezza della difficile situazione.

Manchester, 12 marzo 2026 – Un'andata degli ottavi di Champions League da dimenticare per il Manchester City, uscito sconfitto per 3-0 dal Bernabeu contro il Real Madrid. Nella sfida di ieri si è preso la scena Federico Valverde, autore di una tripletta tra il 20' e il 42'. Dopo un primo tempo gravemente insufficiente, il Manchester City ha provato ad aumentare i giri del motore nella ripresa, anche per trovare un gol che avrebbe aiutato la squadra in vista del ritorno, ma Courtois e la difesa del Real sono stati perfetti, tanto da chiudere la gara con la porta inviolata. Il secondo tempo del Real Madrid è stato orientato al controllo del risultato, per poi cercare di fare male agli avversari in ripartenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

