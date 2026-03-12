Da giovedì 8 gennaio 2026, le indagini di Don Matteo tornano su Rai 1 con la venticinquesima stagione. La prossima settimana, il 19 marzo 2026, andrà in onda l’ultima puntata della serie. La produzione e la messa in onda della nuova stagione sono state annunciate, suscitando l’attenzione dei fan. La serie continuerà a essere trasmessa nel prime time della rete pubblica.

© US RAI ph. Virginia Bettoja Le indagini di Don Matteo tornano su Rai 1 da giovedì 8 gennaio 2026. Tra nuovi personaggi tutti da scoprire e vecchi volti da rincontrare, la serie con protagonista Raoul Bova, arrivata alla quindicesima stagione, terrà compagnia ai telespettatori ogni giovedì per 10 puntate, nelle quali non mancheranno tantissime guest star: da Diletta Leotta a Valeria Fabrizi, fino ad arrivare a Max Tortora. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. Don Matteo 15, anticipazioni decima ed ultima puntata. 15×10 – Sognano il cielo: Per Maria è arrivato il momento di fare i conti con il passato. Quello che scopre è molto più spaventoso di quanto era riuscita ad evincere dai suoi ricordi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Don Matteo 15, anticipazioni ultima puntata di giovedì 19 marzo 2026

