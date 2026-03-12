Domenico Caliendo e il trapianto fallito il report del Monaldi | Uffici regionali avvisati il 4 febbraio

Il 4 febbraio scorso, prima che il caso di Domenico Caliendo diventasse pubblico, il Monaldi ha inviato una relazione dettagliata agli uffici regionali riguardante il suo trapianto fallito. La comunicazione, datata quella stessa data, è stata trasmessa prima che emergessero le notizie sul problema. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito in merito alla vicenda.

Dal quattro febbraio scorso, prima ancora che il caso di Domenico Caliendo diventasse di pubblico dominio, c'era una relazione dettagliata del Monaldi. Una nota spedita agli uffici regionali (ufficio Tutela della Salute) e al Centro Regionale Trapianti, con l'intera istruttoria interna dei vertici del Monaldi. In quella relazione si fa cenno a una nota del 4 febbraio, quando la vita di Domenico era aggrappata a un macchinario, che conteneva i punti centrali di questa vicenda: il ghiaccio secco, il cuore trapiantato in anticipo, il timing in sala operatoria, le possibili incomprensioni tra l'equipe giunta da Bolzano e quella napoletana.