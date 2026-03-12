Doku scompare nel nulla durante Real Madrid-Manchester City ma è solo un'illusione ottica

Durante il match tra Real Madrid e Manchester City, Doku è apparso improvvisamente scomparire dal campo, attirando l’attenzione sui social. Tuttavia, questa scena non è dovuta a un errore tecnico, ma a un’illusione ottica causata dalla tecnologia utilizzata per proiettare le pubblicità sui pannelli perimetrali dello stadio. La scena ha generato numerosi commenti tra gli spettatori online.