Doku scompare nel nulla durante Real Madrid-Manchester City ma è solo un'illusione ottica
Durante il match tra Real Madrid e Manchester City, Doku è apparso improvvisamente scomparire dal campo, attirando l’attenzione sui social. Tuttavia, questa scena non è dovuta a un errore tecnico, ma a un’illusione ottica causata dalla tecnologia utilizzata per proiettare le pubblicità sui pannelli perimetrali dello stadio. La scena ha generato numerosi commenti tra gli spettatori online.
Il video di Doku che scompare per un attimo dal campo ha fatto il giro dei social, ma non si tratta di un glitch: è colpa della tecnologia che proietta le pubblicità perimetrali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
