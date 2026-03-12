Dojo Catania | dopo i Mondiali alla ricerca di conferme agli Europei di Creta

Il Dojo di Catania si prepara a tornare in gara dopo i risultati dell’Open di Genova, con l’obiettivo di affrontare i prossimi Campionati Europei di ju-jitsu a Creta, in programma dal 14 al 21 marzo. La squadra catanese parteciperà nelle specialità Duo System e Duo Show, continuando il percorso di competizioni internazionali che coinvolge l’intero movimento italiano del ju-jitsu.

È il momento di tornare sul tatami per continuare a scrivere la storia del ju-jitsu italiano. Dopo i successi ottenuti all’Open di Genova, l’Asd Il Dojo di Catania è pronta a partecipare ai Campionati Europei di ju-jitsu nelle specialità Duo System e Duo Show, in programma dal 14 al 21 marzo a Heraklion, sull’isola di Creta. Alla manifestazione prenderanno parte oltre 2.000 atleti provenienti da tutta Europa. Il club etneo, che vanta sei campioni del mondo e venti podi complessivi nell’ultima rassegna iridata disputata a Bangkok, rappresenterà il Team Italia Ju-Jitsu Fijlkam con una delegazione composta da 27 atleti e due coach. Gli atleti scenderanno in gara con 15 coppie nel Duo System e 24 nel Duo Show nelle categorie U14, U16, U18, U21 e Adults. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

