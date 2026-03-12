Docente messinese ottiene trasferimento per assistere la madre la sentenza che segna un precedente

Un docente messinese ha ottenuto il trasferimento per potersi occupare della madre con disabilità grave. La decisione si è concretizzata attraverso una sentenza che potrebbe rappresentare un precedente nel settore. La vicenda si svolge tra pratiche burocratiche e interpretazioni rigorose delle norme, evidenziando le difficoltà nel garantire diritti fondamentali ai familiari che assistono persone con disabilità.

Tra scartoffie, moduli e interpretazioni rigide, c’è chi rischia di vedere calpestato un diritto fondamentale: assistere un familiare con disabilità grave. È quanto accaduto a una docente siciliana, titolare di cattedra a Siracusa, che da anni cercava di ottenere il trasferimento a Messina per prendersi cura della madre. La vicenda si è conclusa con una svolta significativa grazie all’intervento del Tribunale di Siracusa, che ha affermato l’inviolabilità della Legge 1041992, sancendo che i diritti di assistenza non possono essere compressi da interpretazioni restrittive o formalismi amministrativi. La docente aveva presentato domanda di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 20252026, indicando come priorità istituti del Comune di Messina, luogo di residenza della madre, beneficiaria della Legge 104. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Docente ottiene per sentenza precedenza su mobilità, l’Amministrazione deve trovare una soluzione anche se non ci sono più postiCon sentenza passata in giudicato, il Tribunale aveva accertato il diritto di una docente a vedersi riconosciuta la precedenza ex art.

Carta docente anche a precari con contratti brevi, cosa cambia la sentenza che dà ragione agli insegnantiHa diritto alla Carta docente anche chi fa supplenze brevi e saltuarie, ovvero ha contratti brevi che finiscono prima del 30 giugno.

Contenuti utili per approfondire Docente messinese

Mobilità docenti 2026, apertura domande, cattedre interne ed esterne e trasferimenti: tutte le novitàC’è grande attesa per l’avvio, come ogni primavera, della procedura di mobilità dei docenti, regolata dall’ordinanza ministeriale di prossima pubblicazione, insieme a quella sulle GPS. Secondo le prev ... tecnicadellascuola.it

Mobilità docenti 2026: chi può presentare domanda senza vincolo, chi con deroga, chi noMobilità docenti, sottoscritta l'Ipotesi di Contratto per i movimenti dell'anno scolastico 2026/27. Un adempimento molto atteso, perché ne va del ricongiungimento ai propri familiari o del passaggio v ... orizzontescuola.it