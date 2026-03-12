Distruggono i sogni degli altri ma io non mollo | il coraggio di Luca Peveri che riapre subito dopo il sesto furto

Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo, un tentativo di furto è stato sventato nel negozio di biciclette “Gagabike” in via Codagnello a San Lazzaro. Luca Peveri, titolare dell’attività, ha deciso di riaprire subito dopo l’episodio, nonostante il colpo ingente tentato. Nessuna informazione è stata fornita sui danni subiti o sui responsabili dell’azione.