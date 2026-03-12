Distruggono i sogni degli altri ma io non mollo | il coraggio di Luca Peveri che riapre subito dopo il sesto furto
Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo, un tentativo di furto è stato sventato nel negozio di biciclette “Gagabike” in via Codagnello a San Lazzaro. Luca Peveri, titolare dell’attività, ha deciso di riaprire subito dopo l’episodio, nonostante il colpo ingente tentato. Nessuna informazione è stata fornita sui danni subiti o sui responsabili dell’azione.
Un colpo ingente sventato nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo al negozio di biciclette “Gagabike” in via Codagnello, a San Lazzaro. I ladri avevano già caricato diverse biciclette di valore sulla motrice di un camion rubato, utilizzato come ariete per sfondare la saracinesca. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Articoli correlati
Un cuore sbagliato per suo figlio, mamma Patrizia: “Ha ematomi nel cervello ma io non mollo”Napoli, 14 febbraio 2026 – Signora Patrizia sta andando in ospedale a trovare suo figlio? “Sì, ci vado tutti i giorni.
Natasha Stefanenko: “Ho sposato Luca Sabbioni 30 anni dopo il rito civile. Lui ne soffrì, ma io non ero pronta”Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni oggi, ospiti di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, hanno raccontato le loro nozze bis, celebrate con rito...