Disclosure Day | la verità non può più essere nascosta nel nuovo trailer ufficiale

Universal Pictures ha pubblicato il nuovo trailer di Disclosure Day sui propri canali social. Il film è uno sci-fi thriller che si concentra sul tema del primo contatto. La pellicola promette di portare una svolta nel genere, con immagini e scene che anticipano un racconto intensamente incentrato sulla scoperta della verità. La data di uscita è ancora da definire.

Il countdown verso la verità è ufficialmente iniziato. Universal Pictures ha rilasciato sui propri canali social il nuovo trailer di Disclosure Day, l'ambizioso sci-fi thriller che promette di ridefinire il filone del "primo contatto" cinematografico. La trama di Disclosure Day ruota attorno alle 24 ore successive alla decisione senza precedenti di un gruppo di informatori governativi di rendere pubblici file classificati che confermano la presenza non umana sulla Terra. Il trailer si sofferma sul caos mediatico, le rivolte civili e le difficili decisioni dei leader mondiali, mettendo in discussione la stabilità stessa delle religioni e dei mercati finanziari.