Disclosure Day | la verità non può più essere nascosta nel nuovo trailer ufficiale

Universal Pictures ha pubblicato il nuovo trailer di Disclosure Day sui propri canali social. Il film è uno sci-fi thriller che si concentra sul tema del “primo contatto” e promette di offrire una nuova interpretazione del genere. La data di uscita del film non è stata ancora annunciata, ma il trailer ha già suscitato grande interesse tra gli appassionati di cinema di fantascienza.

Il countdown verso la verità è ufficialmente iniziato. Universal Pictures ha rilasciato sui propri canali social il nuovo trailer di Disclosure Day, l'ambizioso sci-fi thriller che promette di ridefinire il filone del "primo contatto" cinematografico. Quest'estate tutto sarà rivelato. Disclosure Day, dall'11.06.26 al cinema. #DisclosureDayIlFilm pic.twitter.comk7m1kQftFA La trama di Disclosure Day ruota attorno alle 24 ore successive alla decisione senza precedenti di un gruppo di informatori governativi di rendere pubblici file classificati che confermano la presenza non umana sulla Terra. Il trailer si sofferma sul caos mediatico, le rivolte civili e le difficili decisioni dei leader mondiali, mettendo in discussione la stabilità stessa delle religioni e dei mercati finanziari.