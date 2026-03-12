Tommy lavora nel centro dove ha iniziato le terapie quando aveva sei anni, un luogo che ha accompagnato il suo percorso di riabilitazione. Ora svolge un ruolo attivo all’interno della struttura, dove si occupa di diverse attività. Anastasio, invece, sottolinea che quello che fino a poco tempo fa era un centro di cure è diventato anche il suo ambiente di lavoro quotidiano.

Anastasio Quello che è sempre stato il posto delle terapie e delle cure riabilitative, oggi è il suo posto di lavoro. "Mi fa un po’ strano essere dall’altra parte", ammette lui sorridendo. La prima volta che ha varcato quella soglia era soltanto un bambino, aveva appena 6 anni. Oggi ne ha 20. E, prendendo in prestito le sue parole, rispetto a quel giorno di 14 anni fa, sta davvero "dall’altra parte", sta letteralmente "dall’altra parte": oggi accoglie, assiste e orienta tutti coloro che varcano la soglia d’ingresso. Tommaso, questo il suo nome, lavora alla reception del centro Tog. "Accolgo le persone, chiedo che compilino i moduli del caso, inserisco i dati nel computer – spiega –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disabilità e occupazione. Tommy lavora nel centro dove ha iniziato le terapie quando aveva solo 6 anni

