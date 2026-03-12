Disabile stuprato e umiliato per mesi tre arresti per violenza sessuale di gruppo | l' orrore scoperto con un video

Tre uomini sono stati arrestati in provincia di Napoli con l’accusa di aver commesso violenza sessuale di gruppo su una persona disabile. Gli investigatori hanno scoperto i fatti grazie a un video che documenta gli abusi perpetrati nel corso di diversi mesi. La vicenda riguarda un grave episodio di violenza che ha coinvolto una persona vulnerabile, suscitando grande attenzione per la gravità delle accuse.

I carabinieri di Afragola, in provincia di Napoli, hanno arrestato tre persone, accusate di aver abusato ripetutamente di un giovane, approfittando della sua condizione di particolare fragilità Violenza sessuale di gruppo su una persona disabile. Questa la pesante accusa con cui tre persone sono state arrestate in provincia di Napoli: gli abusi, secondo gli inquirenti, sarebbero andati avanti per diversi mesi. Le manette sono scattate nella mattina di oggi, giovedì 12 marzo: i carabinieri di Afragola hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli.