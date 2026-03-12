DIRETTA Fiorentina-Rakow 1-1 Ndour la pareggia subito

Durante la partita tra Fiorentina e Rakow, il punteggio è rimasto 1-1 dopo il pareggio di Ndour. Nel corso del secondo tempo, il Rakow ha effettuato un cambio sostituendo Struski con Bulat, mentre la Fiorentina ha fatto entrare Dodo al posto di Fortini. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano.

54' Parisi scarica il pallone al limite per Gosens, che cerca il tiro di prima intenzione murato dalla difesa polacca. 52' Lancio di Comuzzo per Parisi sbagliato, palla che finisce in fallo laterale. 49' Fortini rientra sul mancino e mette un buon cross in area, Ndour però non impatta bene il pallone di testa mandando fuori. 46' Nessun cambio durante l'intervallo, in campo gli stessi 22 del primo tempo. 21:49 Primo tempo non esaltante al Franchi: Rakow che ha cominciato subito in avanti poi la Fiorentina ha alzato il proprio baricentro sviluppando un paio di occasioni con Gosens e Fazzini, ma ai viola serve qualcosa in più per scardinare l'ottima difesa dei polacchi.