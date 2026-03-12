Dipendenti licenziati A lavorare pensa l' IA

In Italia, alcune aziende hanno deciso di sostituire i dipendenti con sistemi di intelligenza artificiale, lasciando a casa lavoratori di diversi settori. La scelta riguarda processi automatizzati e funzioni che prima erano affidate a personale umano. Questa novità sta modificando il panorama occupazionale e sollevando interrogativi sulle future dinamiche del lavoro nel paese.

Tutti a casa, ci pensa l'Intelligenza artificiale. In Italia diventa realtà una delle più grandi paure del mondo del lavoro. Il caso è quello della InvestCloud Italy, con sede a Marghera (Venezia), che da un giorno all'altro ha avviato le pratiche per il licenziamento collettivo di tutti i suoi 37 dipendenti per cessazione dell'attività fisica, il business infatti continua, ma a livello virtuale. L'azienda, californiana e attiva nel settore della tecnologia finanziaria, ha comunicato a Federmeccanica, organizzazioni sindacali e Confindustria Veneto Est la decisione, motivandola con un nuovo modello organizzativo del gruppo statunitense basato su sistemi integrati con l'intelligenza artificiale che "non prevede il mantenimento di strutture locali autonome". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dipendenti licenziati. A lavorare pensa l'IA