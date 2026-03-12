dipendenti in nero e videosorvegliati a palermo

A Palermo, nel centro città, i carabinieri del Nil hanno scoperto diversi dipendenti in nero e sistemi di videosorveglianza non autorizzati. Durante un'operazione, sono stati identificati lavoratori irregolari e installate telecamere senza permesso. L’intervento ha portato al sequestro di attrezzature e alla verifica di alcuni esercizi commerciali presenti nella zona.

Nel salotto buono di Palermo non manca il lavoro nero: i carabinieri del Nil, unitamente a personale dell’INPS di Palermo, ha effettuato nella zona di via Libertà e Piazza Castelnuovo accessi ispettivi presso 14 attività commerciali di vario tipo (negozi di articoli di telefonia, fotografia, abbigliamento, calzature, panifici e generi alimentari) riscontrando in 11 di queste irregolarità di natura sia amministrativa che penale e in alcuni casi anche sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro. I militari hanno denunciato 11 datori di lavoro e sospeso 8 attività imprenditoriali sia per l’occupazione di lavoratori «in nero» che per le violazioni in materia di sicurezza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

