Digitalizzazione della biodiversità animale | l’Università di Parma nel team di un progetto internazionale

Un team di ricercatori dell’Università di Parma ha partecipato a un progetto internazionale che ha portato alla pubblicazione su Nature Methods di uno studio sulla digitalizzazione della biodiversità animale. La ricerca rappresenta un passo avanti nel campo, coinvolgendo diverse istituzioni e mettendo in evidenza nuove tecnologie per la conservazione e lo studio delle specie. La pubblicazione si aggiunge a un insieme di iniziative globali in questo settore.

Antscan: la più vasta collezione al mondo di modelli 3D ad altissima risoluzione di insetti, con oltre 2.200 scansioni di formiche di centinaia di specie È stata pubblicata su Nature Methods una ricerca internazionale che segna una significativa svolta nella digitalizzazione della biodiversità animale. Il lavoro è il risultato di una collaborazione scientifica internazionale che coinvolge anche l'Università di Parma, per la quale hanno partecipato il docente Donato A. Grasso e il ricercatore Daniele Giannetti del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale - SCVSA ed Enrico Schifani, che oggi è post-doc all'Institute of Evolutionary Biology dell'Università Pompeu Fabra di Barcellona ma che quando è stata realizzata la ricerca era dottorando Unipr.