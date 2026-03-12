Difesa Minori smentisce | zero insulti a Palmoli

Il coordinatore del movimento #DifesaMinori ha dichiarato che non ci sono stati insulti rivolti agli operatori della struttura che ospita i tre minori allontanati dai genitori anglo-australiani. La precisazione è arrivata in risposta alle accuse che circolavano, chiarendo che nessun episodio di questo tipo si è verificato. La questione riguarda quindi le affermazioni fatte in merito a comportamenti durante la gestione dei minori.

Il coordinatore del movimento #DifesaMinori, Domenico Liberati, ha smentito fermamente le accuse di insulti rivolte agli operatori della struttura che ospita i tre minori allontanati dai genitori anglo-australiani. La replica arriva dopo la fiaccolata di solidarietà svoltasi sabato scorso davanti alla casa famiglia a Palmoli, dove si era parlato di comportamenti verbali inaccettabili durante l'evento. Liberati, presente in prima persona all'iniziativa, nega categoricamente che siano avvenuti episodi di incontinenza verbale nei confronti dello staff della struttura. Il portavoce dell'associazione sottolinea come la rilevanza nazionale della vicenda debba essere gestita senza illazioni non verificate, mantenendo un approccio trasparente e collaborativo verso le autorità competenti.