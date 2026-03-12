Diesel oltre 2 euro | Roma guida i rincari nazionali

Il prezzo del diesel nel Lazio ha superato i due euro al litro, con Roma che si posiziona come la città italiana con gli aumenti più significativi. I rincari hanno interessato il mercato locale, portando la capitale a guidare la crescita dei costi nel settore. La soglia psicologica è stata raggiunta in un contesto di aumenti diffusi in tutto il paese.

Il prezzo del diesel nel Lazio ha varcato la soglia psicologica dei due euro al litro, spingendo Roma a diventare la capitale italiana degli aumenti più aggressivi. La causa scatenante è il conflitto in Medio Oriente, che ha innescato una corsa ai rincari che colpisce con particolare durezza i quartieri della Capitale come Montesacro e i Parioli. L’analisi incrociata dei dati forniti dall’Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy rivela un quadro preoccupante: mentre altre città registrano incrementi contenuti, Roma mostra un aumento del 5,9% sul gasolio, superando Milano, Napoli e Torino. Non si tratta solo di cifre astratte, ma di un impatto diretto sui bilanci delle famiglie romane, dove il costo medio è salito da 1,954 euro a oltre 2,019 euro per il self-service. 🔗 Leggi su Ameve.eu

