Dici a me?

Spesso si parla di “giovani”, vengono analizzati e descritti, ma quasi mai vengono ascoltati direttamente. È raro che qualcuno li interpellì in modo aperto e sincero, senza intermediari o filtri. La loro voce, quindi, resta spesso nascosta dietro le parole di altri, mentre le loro opinioni e le loro esperienze potrebbero offrire uno spaccato diverso e più autentico.

Sentiamo spesso parlare di “giovani”. Vengono raccontati, analizzati, interpretati. Ma interpellati in modo diretto? Molto più raro. Talmente raro che, quando finalmente succede, la loro reazione è quasi sempre la stessa: puro e genuino stupore. Come se essere chiamati in causa fosse un’eccezione, non la regola. In questo primo episodio di , il primo vodcast UniBg OnAir, nato dall’incontro con Fondazione Alfaparf, si parla di cosa significhi davvero avere vent’anni. E non altro, per chi vent’anni li ha ora, e non li ha avuti vent’anni fa. Un programma a cura di Mattia Lucchini, da un’idea di Paola Foresti. La grafica di copertina è di Matteo Piazzalunga. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: «Ma cosa mi dici mai!» Quando dici Cina, dì Jimmy LaiLa condanna a vent’anni di carcere non è una notizia estera: è una parola chiave per smascherare l’anestesia morale dell’Europa quando parla di Cina... dici a me