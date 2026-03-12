Dibu Martinez alla Juve? I tifosi si ribellano | Problema caratteriale; è un giocatore da Inter – FOTO

I tifosi della Juventus hanno espresso il loro disappunto sui social riguardo alla possibile acquisizione di Dibu Martinez, commentando che il portiere avrebbe un problema caratteriale e che sarebbe più adatto a una squadra come l’Inter. La discussione si è accesa dopo alcune indiscrezioni di mercato che vedrebbero Martinez tra i nomi accostati alla Juventus. La questione ha diviso i supporter tra chi lo vorrebbe e chi si oppone.

Dibu Martinez alla Juve? I tifosi si ribellano: «Problema caratteriale; è un giocatore da Inter». Così i tifosi hanno reagito al possibile ingaggio. L’indiscrezione che vorrebbe  Emiliano “Dibu” Martinez come prossimo guardiano della porta bianconera ha scatenato un vero e proprio terremoto sui social, ma non nel senso positivo del termine. Nonostante lo status di Campione del Mondo e il prestigio internazionale, il profilo dell’argentino sta raccogliendo una pioggia di  back negativi  da parte della tifoseria juventina.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

