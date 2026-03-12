Dibu Martinez alla Juve? I tifosi si ribellano | Problema caratteriale; è un giocatore da Inter – FOTO

Dibu Martinez potrebbe trasferirsi alla Juventus, ma tra i tifosi si sollevano critiche e dubbi. Alcuni commentano che il portiere abbia problemi caratteriali e che il suo stile si adatti più all’Inter che alla squadra bianconera. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra gli appassionati, che discutono su quale sia la scelta migliore per il futuro del club.

Dibu Martinez alla Juve? I tifosi si ribellano: «Problema caratteriale; è un giocatore da Inter». Così i tifosi hanno reagito al possibile ingaggio. L'indiscrezione che vorrebbe Emiliano "Dibu" Martinez come prossimo guardiano della porta bianconera ha scatenato un vero e proprio terremoto sui social, ma non nel senso positivo del termine. Nonostante lo status di Campione del Mondo e il prestigio internazionale, il profilo dell'argentino sta raccogliendo una pioggia di back negativi da parte della tifoseria juventina.