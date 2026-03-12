Deroga UE | controllo mirato privacy salva

Il Parlamento europeo ha approvato con ampio consenso l’estensione della deroga che consente il rilevamento volontario di contenuti illegali. La decisione è passata con 458 voti favorevoli, 103 contrari e 63 astensioni. La misura riguarda un controllo mirato che mira a salvaguardare la privacy degli utenti durante le operazioni di verifica.

Il Parlamento europeo ha appena approvato, con una schiacciante maggioranza di 458 voti favorevoli contro 103 contrari e 63 astensioni, l'estensione della deroga che permette il rilevamento volontario di contenuti illegali. Questa proroga, inizialmente scadente il 3 aprile 2026, viene ora prolungata fino al 3 agosto 2027 per garantire un'azione ininterrotta contro gli abusi online mentre si attende la definizione di un quadro giuridico permanente. La decisione impone limiti rigorosi: il monitoraggio deve essere proporzionato, vietando lo scansionamento simultaneo di dati di traffico e contenuti, e circoscrivendo l'uso delle tecnologie solo a materiale già identificato come illecito o segnalato da fonti affidabili.