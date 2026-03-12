Deragliamento Milano | scatola nera e telefono svelano

Il 27 gennaio sulla linea 9 del metrò di Milano si è verificato un deragliamento che ha provocato due vittime e circa cinquanta feriti. Le autorità hanno recuperato i dati dalla scatola nera e dal telefono del macchinista per chiarire le dinamiche dell'incidente. Nessuna altra informazione ufficiale è stata ancora comunicata sui dettagli dell’accaduto.

Un deragliamento della linea 9 a Milano, verificatosi il 27 gennaio scorso, ha causato due decessi e una cinquantina di feriti. La Procura di Milano sta indagando sul ruolo del conducente, analizzando la scatola nera e le comunicazioni telefoniche per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’inchiesta si concentra ora sui dati tecnici e comportamentali del tranviere, un uomo di sessant’anni che viene descritto dalle fonti come solitamente prudente ma coinvolto in una sequenza di eventi anomali. Le indagini mirano a capire se un malore improvviso o una violazione dei protocolli operativi abbiano portato al disastro ferroviario, per cui l’autista è già sotto indagine per omicidio colposo e lesioni colpose. 🔗 Leggi su Ameve.eu

