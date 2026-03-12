Nella notte, la base italiana di Camp Singara a Erbil, nel Kurdistan iracheno, è stata colpita. Le tensioni e gli scontri in corso nel Medio Oriente hanno coinvolto questa installazione e attirato l’attenzione sulla sua importanza strategica nella regione. L’attacco rappresenta un episodio di rilievo in un’area che vede frequenti tensioni tra diverse forze.

Le tensioni e gli scontri che stanno attraversando il Medio Oriente hanno raggiunto nella notte anche il Kurdistan iracheno, dove è stata colpita Camp Singara, la base italiana di Erbil. A confermare l’attacco è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha spiegato come l’impatto abbia provocato danni alla struttura senza causare vittime né feriti tra i militari italiani, già al riparo nei bunker al momento dell’esplosione. Alla rassicurazione sulle condizioni del contingente si è affiancata la cautela politica espressa da Antonio Tajani, che ha definito l’episodio “un attacco inaccettabile”, ma ha avvertito che prima di indicare un responsabile serve “un accertamento molto chiaro”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dentro Camp Singara. Perché la base italiana colpita in Iraq è strategica

