Defibrillatore sparito Anzi no è in revisione

Un defibrillatore installato in corso Roma, donato dai familiari in memoria di Francesco Zei, è scomparso da una settimana. Nei giorni successivi, molti hanno ipotizzato che fosse stato rubato, ma ora si scopre che l’apparecchio è in revisione e non è stato asportato. La vicenda ha generato preoccupazione tra i cittadini che frequentano l’area.

Quel defibrillatore mancava da una settimana e tutti, ormai, temevano che fosse stato rubato. L’apparecchio installato in corso Roma, donato alla città dai familiari in memoria di Francesco Zei, era sparito da giovedì scorso. L’idea di un possibile furto di era diffusa tra la gente, così Claudia Rovini, vedova dell’indimenticabile medico di famiglia, è corsa in Comune per chiedere chiarimenti. Dopo un po’, gli uffici hanno saputo che la ditta incaricata della manutenzione lo aveva prelevato per la revisione delle batterie, ma non aveva lasciato comunicazioni in merito sullo sportello. Tutti hanno tirato un sospiro di sollievo e la manutenzione ha garantito che, a breve, metterà una comunicazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

