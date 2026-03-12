Declassamento dei lupo | il sì anche del Senato Come cambia il destino di questi animali in Italia e in Europa

Anche il Senato, dopo la Camera dei Deputati, dice "sì" al declassamento del lupo da specie "particolarmente protetta" a solo "protetta". Un altro tassello per una decisione già presa che continua ad andare avanti lasciando dietro di sé una scia di polemiche tanto del mondo delle associazioni animaliste quanto di etologi ed esperti del "selvatico per eccellenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

