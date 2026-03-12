Un uomo di 49 anni di Ancona ha ottenuto l'autorizzazione a uscire dal sovraindebitamento grazie a un concordato minore approvato dal tribunale locale. Nonostante i debiti ammontino a 849mila euro, la madre ha contribuito con 44mila euro, offrendo una soluzione più conveniente rispetto alla vendita dei beni. Il tribunale ha confermato il piano di ristrutturazione del debito, consentendo all'uomo di riprendere il controllo della sua situazione finanziaria.

Ancona, 12 marzo 2026 – Debiti per 849mila euro, ma a salvarlo è la mamma con 44mila euro. Il tribunale di Ancona dà il via libera al concordato minore e permette a un 49enne dell’Anconetano di uscire dal tunnel del sovraindebitamento grazie all’aiuto economico della madre. La storia racconta di conti completamente fuori controllo. Il passivo supera gli 849mila euro. Davanti a una montagna di debiti così alta, l’uomo ha deciso di tentare la strada prevista dalla legge per chi non riesce più a far fronte ai propri impegni: il concordato minore. Madre e figlio rimasti con 64 euro sul conto dopo il fallimento del bar, la sentenza li ‘salva’: “Il paese si spopola, debiti giustificati” La vera chiave della proposta, però, non è nei conti del debitore ma nella famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Debiti per 849mila euro, mamma salva il figlio con 44mila euro: “Accordo più conveniente della vendita dei beni”

Articoli correlati

Madre e figlio rimasti con 64 euro sul conto dopo il fallimento del bar, la sentenza li ‘salva’: il paese si spopola, i debiti si giustificanoMontecalvo in Foglia (Pesaro-Urbino), 12 gennaio 2026 – Gli erano rimasti 64,12 euro sul conto, una Nissan usata e oltre mezzo milione di debiti.

Si ritrova con 105mila euro di debiti, dovrà pagarne solo 20mila. Il Tribunale: “La pensione non può scendere sotto i 1.250 euro”Roma, 9 marzo 2026 – In Italia c’è chi si indebita per necessità, non per azzardo.

Contenuti e approfondimenti su Debiti per 849mila euro mamma salva il...

Argomenti discussi: Debiti per 849mila euro, mamma salva il figlio con 44mila euro: Accordo più conveniente della vendita dei beni.

Impiegato romano accumula debiti per 197mila euro, il Tribunale ne cancella 180milaPer anni ha dovuto convivere con un immenso peso: un debito che nel tempo è cresciuto silenziosamente fino a diventare soffocante e senza una via d'uscita. Un macigno di quasi 200mila euro che non era ... corriereadriatico.it

Madre e figlio rimasti con 64 euro sul conto dopo il fallimento del bar, la sentenza li ‘salva’: Il paese si spopola, debiti giustificatiMontecalvo in Foglia (Pesaro-Urbino), 12 gennaio 2026 – Gli erano rimasti 64,12 euro sul conto, una Nissan usata e oltre mezzo milione di debiti. E intorno un paese che si svuota e il piccolo bar di ... ilrestodelcarlino.it