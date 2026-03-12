De Rossi al Genoa | 12 punti a casa resta per anni

Il Genoa ha iniziato un nuovo capitolo sotto la guida di Daniele De Rossi e, finora, ha conquistato 12 punti nelle partite giocate. La squadra ha mostrato segni di unione e compattezza, mentre il tecnico ha stabilito un rapporto stretto con i giocatori, come confermato anche dalle voci raccolte da Antonio Cassano. La presenza di De Rossi sembra aver influenzato l’atmosfera del club e del territorio.

L’atmosfera che avvolge il Genoa sotto la guida di Daniele De Rossi si sta trasformando in un fenomeno di gruppo e di territorio, come rivelato dalle confidenze ricevute da Antonio Cassano. L’ex calciatore ha riportato le parole dell’allenatore rossoblù, il quale ha espresso il desiderio esplicito di rimanere a lungo nel club genovese, spinto dall’entusiasmo della città e dalla potenza emotiva dello stadio Marassi. La narrazione costruita attorno alla figura del mister non si ferma ai risultati sportivi immediati, ma tocca corde profonde legate all’identità locale e alla visione di progetto a lungo termine. La connessione tra l’uomo, la squadra e i tifosi sembra aver generato una sinergia unica, dove ogni elemento si potenzia reciprocamente per creare un ambiente competitivo stabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - De Rossi al Genoa: 12 punti a casa, resta per anni Articoli correlati Genoa Pisa, De Rossi in conferenza stampa: «Partita importantissima. Loro sono una squadra disciplinata. Servirà una cosa per portare a casa i tre punti»Genoa Pisa, De Rossi in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i toscani. Genoa-Bologna 3-2, De Rossi rimonta e conquista 3 punti per la salvezza(Adnkronos) – Il Genoa rimonta e batte il Bologna per 3-2 conquistando una vittoria d'oro per la salvezza. De Rossi dopo Inter-Genoa 2-0 | Conferenza stampa post partita Contenuti e approfondimenti su De Rossi al Genoa 12 punti a casa resta... Temi più discussi: De Rossi dopo la vittoria contro la sua ex squadra; De Rossi, rivincita contro la Roma: Speravo finisse così, non devo giustificarmi per il risultato; De Rossi: Eccezionale la spinta del Ferraris per un Genoa che non molla mai; De Rossi prima di Genoa-Roma: Dopo l'andata sono tornato a casa e.... Poi i retroscena sui messaggi a Dybala. Cassano esalta De Rossi al Genoa: «Mi ha detto: vorrei rimanere tanti anni»L’ex calciatore racconta una conversazione con l’allenatore rossoblù: l’impatto con la città, la bolgia di Marassi, il lavoro sui giocatori, l'entusiasmo dei tifosi e l’idea di un progetto a lungo ter ... rollingstone.it Genoa, da Sabelli a Masini sino al ruolo di Murgita: Grande spirito di gruppo, dieci e lode a De RossiUna vittoria così di prestigio era nell'aria, era nell'aria perché la squadra stava giocando bene, l'allenatore era riuscito a entrare ... telenord.it Il Verona spinto da una città cercherà di stravolgere una situazione che sembrava già quasi decisa... il Genoa di De Rossi per cercare di continuare la sua marcia-salvezza e stoppare le aspettative degli avversari - facebook.com facebook Il M5s regala simbolicamente cappellini rossi in stile Maga - ma con la scritta No alla guerra - a Giorgia Meloni per ironizzare sulla sintonia della premier con il presidente degli Stati Uniti, Trump. È successo nell'aula del Senato al termine della dichiarazione di x.com