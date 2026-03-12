Danza in Puglia | 4 eventi dal 2025 al 2026

Il 20 marzo alle ore 20.30, il Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti ospiterà una serata dedicata alla danza contemporanea in Puglia. Sono previsti quattro eventi tra il 2025 e il 2026, con appuntamenti che si svolgeranno in diverse località della regione. La rassegna mira a valorizzare le performance di coreografi e ballerini locali e nazionali.

Il 20 marzo alle ore 20.30, il Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti ospiterà una serata dedicata alla vitalità della danza contemporanea in Puglia. L'iniziativa, intitolata Kaleidoscopio comunità – Paesaggi corporei e pillole in danza, è curata dall'Equilibrio Dinamico Ensemble sotto la direzione artistica di Roberta Ferrara con Livia Massarelli come direttrice sala prove. L'obiettivo non è solo lo spettacolo, ma l'ascolto attivo verso le realtà coreutiche locali che hanno formato giovani danzatori negli anni. Questo appuntamento si inserisce in un calendario culturale più ampio che vede altre date chiave nel territorio regionale. Tra gli eventi collegati figurano attività previste dal 8 al 12 aprile 2026 presso il Palaflorio e una mostra al Museo Archeologico Nazionale e Castello di del Colle attiva fino al 20 settembre 2026.