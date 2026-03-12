Daniela Zinnanti quando alle donne diciamo di chiedere aiuto ma il sistema che dovrebbe proteggerle non funziona

Il femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina ha visto il suo ex compagno, Santino Bonfiglio, ucciderla. La donna aveva chiesto aiuto in passato, ma il sistema di protezione non è riuscito a intervenire efficacemente. L'episodio evidenzia le lacune nella tutela delle donne vittime di violenza e la difficoltà di far rispettare le misure di sicurezza.

Il femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina per mano del suo ex, Santino Bonfiglio, che lei aveva già in passato segnalato alle forze dell'ordine, ci mette per l'ennesima volta davanti un paradosso: le donne denunciano e poi muoiono perché non siamo riuscite e proteggerle come avremmo potuto e dovuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

