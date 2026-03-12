Daltonismo | il 52% in più di rischio morte per tumore
Uno studio pubblicato su Nature Health evidenzia che le persone con daltonismo affrontano un rischio di morte per tumore della vescica superiore del 52% rispetto a chi non ha questa condizione. La ricerca indica che il deficit nella percezione dei colori può influenzare la capacità di riconoscere l’ematuria, sintomo chiave per la diagnosi precoce del tumore.
Un nuovo studio pubblicato su Nature Health rivela che il deficit della visione cromatica, noto come daltonismo, potrebbe ritardare la diagnosi di tumori della vescica a causa dell’incapacità di riconoscere l’ematuria. L’analisi, basata su oltre 100 milioni di cartelle cliniche, indica un rischio di mortalità superiore del 52% per i pazienti con questa condizione rispetto a chi ha una visione normale. I dati emergono da una ricerca condotta dalla Stanford Medicine in collaborazione con altre istituzioni, utilizzando la piattaforma TriNetX che aggrega record sanitari globali. Il sintomo chiave, ovvero sangue nelle urine, viene spesso ignorato dai soggetti affetti da daltonismo perché non riescono a distinguere le sfumature rosse, portando a un ritardo critico nell’inizio delle cure. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Reflusso, un disturbo sempre più diffuso e il rischio di tumore all'esofagoLa malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) è una patologia cronica molto diffusa che provoca sintomi spesso fastidiosi – come bruciore...