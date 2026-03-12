Dalle pagine del Nobel Annie Ernaux al palco | Solarino e Gallerano danno voce a Guarda le luci amore mio

A Riccione, l’arrivo della primavera porta un ricco programma teatrale con cinque serate che si svolgeranno tra la sala Granturismo, lo Spazio Tondelli e il Cocoricò. Sul palco si alterneranno attori come Solarino e Gallerano, che interpreteranno “Guarda le luci, amore mio”. Tra le novità, ci sarà anche l’interpretazione di un testo dell’autrice premio Nobel Annie Ernaux.

Riccione si avvia verso la primavera con un calendario teatrale fitto di spettacoli: cinque serate distribuite tra la sala Granturismo, lo Spazio Tondelli e il Cocoricò. Si comincia questo venerdì 13 marzo, alle 21, alla Granturismo con "Guarda le luci, amore mio", spettacolo tratto dal libro omonimo dell'autrice francese premio Nobel Annie Ernaux, con Valeria Solarino e Silvia Gallerano sul palco e Michela Cescon alla regia. Ernaux nel 2012 scelse di portare alla luce uno spazio ignorato dalla letteratura, eppure formidabile specchio della realtà sociale: l'ipermercato.

