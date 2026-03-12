Dalla tutela alla rinascita UniMarconi e Fondazione Doppia Difesa presentano il protocollo di intesa Ricomincio da me

UniMarconi e la Fondazione Doppia Difesa hanno annunciato la firma di un protocollo di intesa chiamato “Ricomincio da me”. L’accordo prevede attività di prevenzione, tutela delle vittime e percorsi formativi universitari finalizzati a favorire l’autonomia. I progetti si rivolgono a chi ha subito violenza e mirano a offrire strumenti concreti di supporto attraverso l’istruzione superiore.

Promuovere prevenzione, tutela delle vittime e percorsi concreti di autonomia attraverso la formazione universitaria. È questo l’obiettivo del protocollo di intesa “Ricomincio da me”, presentato all’Università degli Studi Guglielmo Marconi nel corso dell’incontro “Violenza di genere, tutela delle vittime, prevenzione e percorsi di sostegno”, organizzato in collaborazione con la Fondazione Doppia Difesa Onlus nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Donna. Il progetto prevede l’assegnazione di borse di studio per corsi di laurea e master destinate a donne seguite dalla Fondazione Doppia Difesa nei percorsi di assistenza legale e psicologica, con l’obiettivo di favorire indipendenza economica, inclusione sociale e ricostruzione del proprio percorso di vita. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Leggi anche: Violenza donne, Unimarconi e Doppia Difesa presentano a Roma il protocollo ‘Ricomincio da me’ Leggi anche: Violenza su donne, UniMarconi e Doppia Difesa sottoscrivono il protocollo 'Ricomincio da me' Contenuti utili per approfondire Fondazione Doppia Difesa Argomenti discussi: Violenza sulle donne, UniMarconi e Fond. DoppiaDifesa presentano protocollo 'ricomincio da me'. Dalla tutela alla rinascita. UniMarconi e Fondazione Doppia Difesa presentano il protocollo di intesa Ricomincio da mePromuovere prevenzione, tutela delle vittime e percorsi concreti di autonomia attraverso la formazione universitaria ... dire.it Violenza sulle donne, Belli (Unimarconi): Con Doppia Difesa borse studio per aiutare vittime a ricominciareRoma, 12 mar. (Adnkronos) - Offrire alle donne vittime di violenza opportunità concrete di formazione e reinserimento attraverso borse di ... notizie.tiscali.it