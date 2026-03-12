Dalla strage di Nassiriya al Gulistan | i precedenti attacchi alle missioni italiane

Negli ultimi anni diverse basi italiane sono state prese di mira in vari conflitti. Prima di Camp Singara, a Erbil, si sono verificati attacchi alla base in Kuwait di Ali al Salem. Già da tempo la base in Libano, sotto il controllo dell'Unifil, è stata coinvolta in tensioni tra l'esercito israeliano e Hezbollah. Questi episodi mostrano un quadro di ripetuti attacchi alle missioni italiane in Medio Oriente.

Prima di Camp Singara, a Erbil, c'erano stati gli attacchi di qualche giorno fa alla base in Kuwait di Ali al Salem mentre invece già da qualche anno anche la base italiana di Unifil in Libano è al centro delle tensioni tra l'Idf ed Hezbollah. Fuori dall'attuale conflitto in Medioriente, l'ultimo episodio che ha visto coinvolti i militari italiani in attacchi che hanno messo a repentaglio la loro vita risale al 2024: due razzi, lanciati dai miliziani sciiti raggiunsero la base di Shama nel sud del Libano, dove in quel momento operava la brigata Sassari. Uno dei missili finì sul rifugio e quattro soldati - raggiunti da schegge di vetro e pietrisco - rimasero lievemente feriti.