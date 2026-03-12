I bambini delle classi quinta dell’istituto comprensivo di San Giorgio di Piano hanno trascorso ieri una mattinata nel mondo della stampa, entrando nel cuore di una redazione giornalistica. Hanno visto da vicino come si prepara un giornale, dai giornalisti alle rotative, vivendo un’esperienza diretta e coinvolgente nel processo di produzione delle notizie.

Una mattinata di ieri ha gli alunni delle classi quinta dell’istituto comprensivo di San Giorgio di Piano immergersi nel cuore pulsante della stampa quotidiana. Guidati dai docenti, i ragazzi hanno percorso un itinerario che ha unito la redazione della cronaca di Bologna al centro stampa dove le rotative danno vita al foglio quotidiano. L’incontro tra giovani studenti e professionisti del giornalismo ha generato un clima di viva curiosità sulle origini del quotidiano e sul processo che trasforma il foglio bianco in informazione stampata. Dalla penna alla rotativa: il viaggio dei piccoli reporter. Nella mattinata precedente a questa data odierna, il gruppo formato da Naoufal Adib, Riccardo Boniolo, Arianna Stefania Bratu e molti altri della 5ªA si è mosso verso la redazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dalla penna alla rotativa: i piccoli reporter scoprono

