Dal verde pubblico al Palazzo Pretorio Al via manutenzioni e cantieri

L’assessore ai lavori pubblici ha annunciato l’avvio di lavori di manutenzione nel verde pubblico, interventi sulla pulizia dei fossi comunali e lavori al Palazzo Pretorio. Sono stati avviati diversi cantieri per migliorare le infrastrutture e le aree pubbliche della città. Le attività sono state pianificate per garantire il miglioramento dei servizi e la riqualificazione degli spazi urbani.

La gestione del verde pubblico, la pulizia dei fossi comunali, i lavori a Palazzo Pretorio. L'assessore ai lavori pubblici, Tommaso Landi, fa il punto della situazione su alcuni dei principali interventi che riguardano il suo settore. Partendo dal verde pubblico, ci tiene a sottolineare come "l'amministrazione comunale abbia compiuto un passo importante nella sua gestione: il servizio è stato infatti affidato per cinque anni a Consiag Servizi Comuni attraverso un affidamento in house. L'obiettivo è quello di migliorare in modo strutturale la manutenzione e il decoro urbano, garantendo programmazione e qualità degli interventi". Il nuovo servizio comprende lo sfalcio dell'erba nei parchi e nelle aree pubbliche, la cura delle siepi, la gestione e il controllo delle alberature, oltre al monitoraggio delle attrezzature ludiche.