Dal Sodo alla Tanella Angori fino al Tumulo François | completata la potatura degli ulivi nel Maec Parco

Le operazioni di potatura e sistemazione degli ulivi nel Parco Archeologico di Cortona sono state completate. Le aree interessate includono il Sodo, la Tanella Angori e il Tumulo François. Le attività sono state svolte per migliorare lo stato di salute delle piante e mantenere l’aspetto delle zone archeologiche. Nessun dettaglio specifico sulle modalità di intervento o sui tempi di realizzazione.

Cortona, primi frutti del patto fra agricoltura e archeologia. In campo l'Oleacademia Eleiva Cortonensis Sono state completate le operazioni di potatura e sistemazione degli olivi presenti in alcune delle principali aree del Parco Archeologico di Cortona. L'intervento rientra nelle attività previste dalla convenzione tra l'Accademia Etrusca di Cortona e l'associazione Oleacademia Eleiva Cortonensis, nata per promuovere e valorizzare la cultura dell'olivo e dell'olio nel territorio cortonese. Il progetto riguarda la gestione e la cura degli oliveti situati in alcune zone di particolare pregio storico e paesaggistico, tra cui l'area archeologica del Sodo, il tumulo François di Camucia e la Tanella Angori.