Dal Salento al podio nazionale | il Liceo Vanoni vince con l' ecologia acustica

Dal Salento al podio nazionale, il Liceo Scientifico “Galilei-Vanoni” di Nardò ha vinto una competizione legata all’ecologia acustica. Studenti del liceo si sono distinti come progettisti del suono, mettendo insieme innovazione tecnologica e sensibilità ambientale. La vittoria rappresenta il risultato di un percorso che ha coinvolto i giovani in attività legate alla tutela dell’ambiente attraverso il suono.

Gli studenti dell'istituto di Nardò trasformano i segnali della flora in musica: il progetto Hear conquista il primo premio a Lecce. Un'eccellenza che unisce tecnologia, arte e nuove carriere green per il futuro del Sud NARDÒ – Studenti salentini si trasformano in progettisti del suono. L'incontro fra innovazione tecnologica e sensibilità ambientale porta il Liceo Scientifico "Galilei-Vanoni" sul gradino più alto del podio nazionale. Il progetto Hear, Humanities for ecological acoustic resilience, dopo il successo al Job&Orienta di Verona, ha ottenuto lo scorso 2 marzo il primo premio presso la Camera di Commercio di Lecce. Sotto la guida della docente Claudia Melcarne, gli studenti della IV Q hanno esplorato le frontiere delle Digital humanities.