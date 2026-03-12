La Vasca Volano di Agrate si prepara ad accogliere visitatori con quattro aperture programmate entro l’estate. La riserva si trova a breve distanza dalla zona urbana e si appresta a tornare accessibile al pubblico, offrendo l’opportunità di scoprire le sue caratteristiche e le attività previste nelle prossime settimane. Le date sono state annunciate, e l’area sarà di nuovo fruibile in modo regolare.

Altre quattro date entro l’estate, porte aperte alla Vasca volano di Agrate. La riserva a due passi dalla zona industriale si è lasciata alle spalle anni di degrado e incuria e oggi è un paradiso dove convivono 167 specie di uccelli, libellule, una volpe, pesci, piante da frutto, diversi tipi di aironi e persino un albero nato da un seme sopravvissuto alla bomba atomica scoppiata a Hiroshima. Un Eden tutto da scoprire in un percorso adatto anche a famiglie e ragazzi. La riserva di 55mila metri quadrati è un esempio di recupero ambientale nel cuore produttivo della città, capitale del chip: il progetto di riqualificazione era partito con la piantumazione di 6mila essenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal degrado alla rinascita, la Vasca volano apre le porte

Articoli correlati

Dal degrado alla rinascita. Ex Sim Bianca riqualificata: "Demolire per ricostruire"Quando il braccio della gru ha abbattuto la prima trave, i ricordi legati al vecchio rudere hanno affollato la mente dei residenti.

Dal degrado alla rinascita, Reggia di Carditello simbolo di riscatto nazionale: 12 milioni dal GovernoCarditello torna al centro delle politiche nazionali di tutela e valorizzazione dei luoghi della cultura e lo fa grazie a un lavoro lungo,...

Una selezione di notizie su Dal degrado alla rinascita la Vasca...

Argomenti discussi: Dal degrado alla rinascita, la Vasca volano apre le porte.

Rosolini, degrado alla vasca del Parco Giovanni Paolo II: interrogazione del consigliere Davide SoliTorna al centro dell’attenzione il Parco Giovanni Paolo II, e in particolare la vasca ornamentale recentemente interessata da lavori di riqualificazione. A sollevare la questione è il consigliere ... siracusanews.it

Dal degrado alla rinascita. Ex Sim Bianca riqualificata: Demolire per ricostruireQuando il braccio della gru ha abbattuto la prima trave, i ricordi legati al vecchio rudere hanno affollato la mente dei residenti. Ieri sono iniziati i lavori presso l’Ex Sim Bianca, primo passo di ... ilrestodelcarlino.it