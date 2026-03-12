Il G7 ha annunciato un piano di coordinamento per fornire scorte militari ai carichi che attraversano lo stretto di Hormuz, dopo l’attacco a una petroliera. La decisione arriva in risposta all’intensificarsi degli attacchi e alla crescente tensione nella regione, con il governo che ha deciso di intervenire per proteggere i traffici e il personale coinvolto in questi trasferimenti. La questione è stata discussa in una riunione tra i leader delle sette nazioni.

Finalmente si muove il G7. Dopo l’ennesimo attacco ad una petroliera, i sette grandi passano all’azione e annunciano un coordinamento per garantire scorte militari ai carichi in transito dallo stretto di Hormuz, trasformato da Teheran sempre più in una sorta di Vietnam in mare. Lo stile Houthi è fortemente riconoscibile, dal momento che gli attacchi sono portati con droni marini kamikaze, che esplodono al contatto con le petroliere. La situazione resta critica, come dimostra anche l’attacco alla base italiana di Erbil, a cui è stato rivolto il messaggio di vicinanza della presidente del consiglio Giorgia Meloni. La petroliera greca “Zephyros” è stata attaccata mentre era ancorata accanto alla petroliera “Safesea Vishnu” in una zona di mare vicino a Bassora, in Iraq, durante un trasferimento di merci. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dal caso Zephyros alla base di Erbil. Il G7 studia come proteggere traffici e personale

Articoli correlati

Iraq, colpita base italiana a Erbil: “personale illeso”È stata colpita da un missile (o forse un drone: non è ancora chiaro) la base militare italiana di Erbil, che si trova in Iraq L’allarme è scattato...

Colpita base italiana a Erbil: "Personale al riparo nel bunker". Quanti sono e cosa fanno i militari della task forceÈ stata colpita da un missile la base militare italiana di Erbil, che si trova in Iraq.