Dal baule di teatro dei genitori spunta un libretto del 1963 | per un attore di Margno vale 50mila euro

Un libretto del 1963, trovato nel baule di teatro dei genitori di un attore di Margno, vale oggi 50 mila euro. L’attore ha 72 anni ed è nato nella stessa zona dell’Alta Valsassina, seguendo le orme dei genitori nel mondo della recitazione. La scoperta è stata fatta durante una ricerca di approfondimento sulla sua carriera e sulle sue origini.

Umberto Libassi ha 72 anni, è nato a Margno, nel cuore dell'Alta Valsassina, ed è attore di prosa come lo erano stati i suoi genitori. È lui il protagonista di una storia che attraversa sei decenni, tre città e un baule di scena: dentro c'era un libretto di risparmio che nessuno aveva toccato da. Margno (Lecco), 10 marzo 2026 – Mille lire, depositate il 25 ottobre 1963 su un libretto al portatore della Cassa di risparmio di Trieste.