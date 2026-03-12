Dai tutor agli orientatori dal collaboratori del dirigente a quelli di plesso Il Middle management della scuola incentivato nel rinnovo contrattuale E’ nell’atto di indirizzo

Il Middle management della scuola, che include tutor, orientatori e collaboratori di vari livelli, sta per ricevere nuovi incentivi nel rinnovo contrattuale. Questa decisione fa parte di un atto di indirizzo politico-istituzionale per il 2026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che tra le sue priorità evidenzia il rafforzamento delle figure organizzative incaricate di supportare la gestione scolastica e l’attuazione del piano dell’offerta formativa.

Tra le priorità delineate nell’ Atto di indirizzo politico-istituzionale per il 2026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito emerge anche il rafforzamento delle figure organizzative che supportano la gestione delle scuole e l’attuazione del piano dell’offerta formativa. Il documento individua una serie di ruoli ormai centrali nell’organizzazione degli istituti e indica la necessità di riconoscerne il contributo anche attraverso strumenti contrattuali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

