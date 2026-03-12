Dai tutor agli orientatori dal collaboratori del dirigente a quelli di plesso Il Middle management della scuola incentivato nel rinnovo contrattuale È nell’atto di indirizzo

Il Middle management della scuola, che include tutor, orientatori e collaboratori di dirigenti e plessi, riceve nuove incentivazioni contrattuali. Nell’atto di indirizzo politico-istituzionale per il 2026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito si segnala un focus sul rafforzamento di queste figure organizzative. L’obiettivo è migliorare la gestione delle scuole e facilitare l’attuazione del piano dell’offerta formativa.

Tra le priorità delineate nell' Atto di indirizzo politico-istituzionale per il 2026 del Ministero dell'Istruzione e del Merito emerge anche il rafforzamento delle figure organizzative che supportano la gestione delle scuole e l'attuazione del piano dell'offerta formativa. Il documento individua una serie di ruoli ormai centrali nell'organizzazione degli istituti e indica la necessità di riconoscerne il contributo anche attraverso strumenti contrattuali.

Dai tutor agli orientatori, dal collaboratori del dirigente a quelli di plesso. Il Middle management della scuola incentivato nel rinnovo contrattuale.

Rinnovo contratto istruzione e ricerca: sul piatto aumenti del 5,4%. Si parla anche di diritti dei precari, middle management, ordinamenti ATA.

Dai tutor agli orientatori, dal collaboratori del dirigente a quelli di plesso. Il Middle management della scuola incentivato nel rinnovo contrattuale.

Decreto Docenti tutor e orientatori a.s. 2025 2026 pubblicato: ecco il testo Pdf e cosa prevede