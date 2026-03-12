Dagli Scarlatti ad Annibale Albani Lettere e clavicembalo da tutto esaurito

Una mostra riunisce lettere storiche e strumenti musicali provenienti da Napoli, Roma e Pesaro. Tra le opere in esposizione ci sono documenti scritti e un clavicembalo che hanno attirato un pubblico numeroso. L’evento si è aperto con un incontro dedicato al volume di Luca Della Libera intitolato

Antiche lettere legano la scena musicale di Napoli, Roma e Pesaro. È da qui che prende avvio l'incontro dedicato al volume di Luca Della Libera "Con la dovuta humiltà del mio profondo rispetto. Lettere della famiglia Scarlatti ad Annibale Albani", in programma domani alle 17 nelle sale di Palazzo Perticari Signoretti. Un appuntamento che ha già registrato il tutto esaurito. Il libro raccoglie oltre cento lettere inedite inviate dalla famiglia Scarlatti (cui appartenevano due famosi compositori, Domenico e Alessandro) al cardinale Annibale Albani, nipote di papa Clemente XI e figura centrale del mecenatismo romano del primo Settecento.