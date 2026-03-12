Dagli scarafaggi sul letto al mito | l' uccellino è diventato un' aquila Real

Dal 2016, quando Florentino Perez decise di cambiare allenatore alla guida della squadra, le cose non sono più state le stesse. Dopo aver sostituito Rafa Benitez con Zinedine Zidane, l’atteggiamento della società nei confronti del tecnico francese è cambiato. La decisione di affidargli la panchina ha segnato un punto di svolta, portando la squadra a ottenere risultati diversi rispetto al passato.

Lo chiamavano 'pajarito', uccellino, ma già da qualche anno c'era stato un upgrade volatile, Fede Valverde era diventato 'halcon', falco. Ora, dopo che ha segnato il primo hat-trick della carriera in appena 22 minuti di un primo tempo incredibile, e tra l'altro al Manchester City di Pep Guardiola, bisognerà iniziare a pensare all'aquila reale. A 27 anni il 'charrua' che per duttilità sembra un coltellino svizzero giocando con la fascia di capitano si è preso sulle spalle il Madrid più depresso dell'ultimo decennio. Era dal 2016, quando Florentino Perez disperato sostituì Rafa Benitez con l'inesperto e poco considerato Zinedine Zidane che alla Casa Blanca non erano tanto in crisi.