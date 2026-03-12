Da Suor Monia lezione di stile e di politica alla sinistra | Giusto votare Sì ma servono toni moderati

Suor Monia ha tenuto una lezione di stile e di politica alla sinistra, affermando che la riforma è necessaria ma che è importante evitare toni troppo accesi tra chi sostiene il sì e il no, perché questo non aiuta i cittadini. Ha commentato che bisogna mantenere un atteggiamento moderato nel dibattito, sottolineando l’importanza di un confronto più equilibrato.

“Io credo che questa riforma serva, dobbiamo evitare però la polarizzazione del sì e del no che non aiuta il cittadino”. Lezione di stile e di politica di Suor Anna Monia Alfieri (nota come Suor Monia) nella trasmissione “ Quarta Repubblica ” su Rete 4 a proposito del referendum sulla giustizia previsto per il 22-23 marzo 2026. Suor Monia ha espresso il suo parere sulla necessità di votare la riforma della giustizia, ma ha anche rivolto un invito a tutti, cattolici e non, ad andare a votare, alla partecipazione, nel segno dei messaggi del leader Dc Aldo Moro ucciso dalle Brigate Rosse. Nata a Nardò nel 1975, da giovane Suor Monia s ognava la magistratura e l’impegno nel solco di Falcone e Borsellino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

