Da Mojtaba a Trump la satira di Eretz Nehederet spiega la guerra meglio di un tg

Una scena della satira di Eretz Nehederet mostra tre uomini vestiti con aba, qaba e turbante mentre si confrontano in un gioco simile alla morra cinese. Lo spettacolo utilizza questa immagine per rappresentare in modo simbolico le tensioni tra diverse figure, tra cui Mojtaba e Trump. La scena si svolge in modo semplice, senza commenti aggiuntivi o interpretazioni, lasciando che siano le immagini a parlare.

Dopo l'attacco in Belgio, uno sventato a Oslo. Un anno di attacchi ai siti ebraici Tre uomini con aba (veste), qaba (tunica) e turbante si intrattengono in un gioco simile alla morra cinese. Perde chi, anziché mostrare il dorso dove i tre ostentano un bell'anello dalle grandi pietre, mostra il palmo. Solo uno compie l'errore, e gli altri due, dandogli una pacca sulla spalla se ne vanno dicendogli che tocca a lui. Il terzo rimane inebetito, capace di balbettare soltanto: "Cosa?". Lui è Mojtaba Khamenei, la nuova Guida suprema che nessuno ha visto e anche nel caso di questa scena, non si tratta del figlio di Khamenei in persona chiamato a...