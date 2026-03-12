Da dove nasce La lontananza la canzone scritta da Enrica Bonaccorti con Domenico Modugno Il legame con la Sardegna

“La lontananza” è una canzone scritta da Enrica Bonaccorti e Domenico Modugno, legata alla Sardegna. La canzone contiene versi che parlano di distanze e emozioni, come “il vento che fa dimenticare chi non s’ama” e “un incendio che brucia l’anima”. Un anno dopo la sua creazione, la melodia e le parole restano legate a sentimenti di nostalgia e dolore.

«La lontananza sai è come il vento che fa dimenticare chi non s’ama. È già passato un anno ed è un incendio, che mi brucia l’anima». La conduttrice Enrica Bonaccorti, scomparsa recentemente, ha scritto con Domenico Modugno le celebri canzoni “ La lontananza ” e “ Amara terra mia “. E proprio “ La lontananza ” racconta, tra le righe, il profondo legame di Enrica con la Sardegna, nato in piena adolescenza, a causa del trasferimento per lavoro, nell’isola, del padre. Parole che evocano un amore giovane di Enrica, diventato, per cause di forza maggiore, lontano lontano. Quel ragazzo che le dichiarò il suo amore a Sassari. Enrica Bonaccorti ha vissuto alcuni anni a Sassari. 🔗 Leggi su Open.online

Addio a Enrica Bonaccorti, la conduttrice che entrò nel cuore degli italianiEnrica Bonaccorti è morta oggi, giovedì 12 marzo, nella sua Roma. Aveva 76 anni. Pochi mesi fa aveva scelto di raccontare pubblicamente la sua malattia — un

Enrica Bonaccorti, chi è la figlia Verdiana e il legame che le ha unite fino all'ultimoLa scomparsa di Enrica Bonaccorti, avvenuta a 76 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia, ha riportato al centro dell'attenzione la figura di

La nota conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti è morta all'età di 76 anni. Da tempo lottava contro un tumore al pancreas. È stata il volto di numerosi programmi come "Non è la Rai", "Pronto, chi gioca" e "Italia Sera"

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni il 12 marzo 2026, le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. La nostra ultima intervista dello scorso dicembre. Il suo consiglio «Alzate il telefono, chiamate vostra madre e chiedetele scusa»