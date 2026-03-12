Da domani a domenica al PalaDozza si svolge la rassegna under 18 con la presenza della V Nera di coach Largo, che si concentrerà sui giocatori Berlingeri, Milazzo e Trigari. Contestualmente, si svolge anche la fase di Next Gen Euroleague, con la partita tra Bayern e Trento che apre il programma alle 9 di domani. La manifestazione coinvolge diverse squadre e giovani talenti.

Eurolega ieri, Next Gen Euroleague da domani, fino a domenica, al PalaDozza. Comincia domani, alle 9, con il confronto tra Bayern e Trento. Poi Barcellona-Parigi (11,15), Baskonia-Panathinaikos (13,30); Virtus-Next Gen Team (15,45), Parigi-Trento (18) e Bayern-Barcellona (20,15). Tra i ragazzi più interessanti Mohamed Dabone, lungo classe 2011 del Burkina Faso che ha messo i suoi 210 centimetri al servizio del Barcellona e il più giovane dei fratelli Niang, Cheickh che gioca a Trento. Attenzione anche a Stefan Joksimovic, ala slovena in forza al Baskonia e altre due star del Barcellona, Sayon Keita, centro maliano e Nikola Kusturica, ala serba. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Da domani a domenica la rassegna under 18 al PalaDozza. La V nera di coach Largo punterà su Berlingeri, Milazzo e Trigari. Next Gen: Dabone e Niang junior le stelline

In occasione dell’adidas Next Gen Tournament 2026, in programma al PalaDozza di Bologna dal 13 al 15 marzo, tutte le partite saranno trasmesse in Italia gratuitamente su LBATV #TuttoUnAltroSport facebook

