La curva sud si sta riempiendo completamente, con i supporter che hanno già occupato quasi tutti i posti disponibili. Anche la tribuna laterale sud si sta avvicinando al tutto esaurito, mentre nella laterale nord e nella tribuna centrale ci sono ancora alcuni posti liberi. La coreografia prevista sta attirando molta attenzione e entusiasmo tra i tifosi.

La curva sud è già praticamente esaurita. Anche la tribuna laterale sud va verso il completo riempimento, mentre rimane ancora disponibilità nella laterale nord e in tribuna centrale. Rispetto alla partita contro il Ravenna c’è da considerare che saranno validi i 1966 abbonamenti. Prevedibile, comunque, che il Comunale mostri un colpo d’occhio di tutto rispetto come già accaduto contro il Ravenna. I prossimi giorni ci diranno se l’obiettivo di un altro sold out, ovvero toccare quota 7mila sarà raggiunto oppure no considerando quanto sia sentita la sfida al Grifo e quanto conti per la classifica. Più ragionevole che si possa arrivare intorno a quota 6mila. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Curva da tutto esaurito e super coreografia

Articoli correlati

Leggi anche: Roma-Milan, Curva Sud pronta: ecco le regole per la coreografia

Curva del Galatasaray, mega coreografia dedicata a Osimhen e Victor scoppia a piangere – VIDEOPoco prima del fischio d’inizio di Galatasaray-Liverpool, primo match degli ottavi di finale di Champions League, i tifosi turchi hanno dedicato una...

I divorce the cold CEO, but he regretted it, spoiled me, married me again!#cdrama

Approfondimenti e contenuti su Curva da tutto esaurito e super...

Discussioni sull' argomento Dopo il tutto esaurito di Prato-Siena, ecco la protesta della Ferrovia per il mancato aumento della capienza del Lungobisenzio | Tv Prato; Benevento-Catania verso il tutto esaurito in poche ore. Curva e tribuna giallorossa sold-out, così come il settore ospiti. È corsa al biglietto; Lecce-Cremonese, Via Del Mare sold out per il match salvezza. Tifosi in curva anche in allenamento: il video è virale; Ancona pronta alla festa: tutti al Del Conero per la finale di Coppa Italia di Serie D.

La curva del Galatasaray si trasforma in un abbraccio infinito: una coreografia da brividi. Victor Osimhen adulto, con la sua maglia numero 45, tiene dolcemente per mano un bambino scalzo: sé stesso, piccolo e sognante, con la divisa della Nigeria addosso. facebook