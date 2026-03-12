Curling | l’Italia lotta fino all’ultimo alle Paralimpiadi ma in semifinale va la Corea del Sud

Durante le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la squadra italiana di curling ha affrontato la semifinale contro la Corea del Sud. Nonostante l’impegno e la determinazione mostrati, gli italiani hanno perso la partita e sono usciti dalla competizione. La sfida si è conclusa con la vittoria della nazionale asiatica, lasciando gli atleti italiani fuori dalla fase finale.

L'Italia lotta con le unghia e con i denti fino alla fine, ma dice addio al sogno semifinale e saluta così le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri infatti si sono arresi di misura alla Corea del Sud che, dopo una battaglia contratta, si sono imposti per 6-5. Il match, molto tirato, comincia sulla falsa riga di quello contro la Lettonia. Gli azzurri infatti di mano marcano pronti-via due punti, per poi subire il sorpasso degli asiatici che, nella seconda ripresa, segnano tre sigilli mettendosi davanti. I nostri ragazzi ricambiano il favore nel terzo, portando il parziale sul 3-2. La partita cambia a partire dal quarto round, terminato con un nulla di fatto, preludio di un momento positivo per i sudcoreani, bravi a pareggiare i conti e a rubare successivamente una mano da un punto nel sesto end.