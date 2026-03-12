Curling | l’Italia lotta fino all’ultimo alle Paralimpiadi ma in semifinale va la Corea del Sud

Da oasport.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la squadra italiana di curling ha affrontato la semifinale contro la Corea del Sud. Nonostante l’impegno e la determinazione mostrati, gli italiani hanno perso la partita e sono usciti dalla competizione. La sfida si è conclusa con la vittoria della nazionale asiatica, lasciando gli atleti italiani fuori dalla fase finale.

L’Italia lotta con le unghia e con i denti fino alla fine, ma dice addio al sogno semifinale e saluta così le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri infatti si sono arresi di misura alla Corea del Sud che, dopo una battaglia contratta, si sono imposti per 6-5. Il match, molto tirato, comincia sulla falsa riga di quello contro la Lettonia. Gli azzurri infatti di mano marcano pronti-via due punti, per poi subire il sorpasso degli asiatici che, nella seconda ripresa, segnano tre sigilli mettendosi davanti. I nostri ragazzi ricambiano il favore nel terzo, portando il parziale sul 3-2.   La partita cambia a partire dal quarto round, terminato con un nulla di fatto, preludio di un momento positivo per i sudcoreani, bravi a pareggiare i conti e a rubare successivamente una mano da un punto nel sesto end. 🔗 Leggi su Oasport.it

curling l8217italia lotta fino all8217ultimo alle paralimpiadi ma in semifinale va la corea del sud
© Oasport.it - Curling: l’Italia lotta fino all’ultimo alle Paralimpiadi, ma in semifinale va la Corea del Sud

Articoli correlati

Curling, buona partenza dell’Italia alle Paralimpiadi. Corea del Sud battuta 7-5??Grande partenza dell’Italia nel torneo di curling, specialità doppio misto, valido per le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

Leggi anche: Curling, prosegue il sogno semifinali per l’Italia alle Paralimpiadi! Lettonia battuta, in serata sfida alla Corea del Sud

Contenuti e approfondimenti su Curling l'Italia lotta fino all'ultimo...

Temi più discussi: Curling: l’Italia lotta ma cede il passo al Giappone. Terza sconfitta alle Paralimpiadi; Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari sabato 7 marzo, tv, streaming, italiani in gara; Curling, l’Italia batte la Svezia e resta in corsa per le semifinali alle Paralimpiadi; Curling, buona partenza dell’Italia alle Paralimpiadi. Corea del Sud battuta 7-5.

corea del sud curling l italia lottaCurling, prosegue il sogno semifinali per l’Italia alle Paralimpiadi! Lettonia battuta, in serata sfida alla Corea del SudAncora in corsa. La Nazionale italiana a squadre miste di curling ha trovato la quarta vittoria nel Round Robin valido per le Paralimpiadi di Milano ... oasport.it

Wheelchair curling, Italia batte la Lettonia e si gioca la semifinale con la CoreaNetto successo per 10-5 nella penultima partita del girone del torneo misto ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. Gli azzurri restano in corsa per le semifinali: decisiva la sfida delle 18:35 ... sportface.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.